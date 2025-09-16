Condenan a dos hombres acusados de intentar asesinar al presidente de Zambia mediante brujería

Revuelo causó a nivel internacional un insólito caso en Zambia, luego de que dos hombres fueran condenados a 24 meses de cárcel, tras ser acusados de intentar asesinar al presidente del país, Hakainde Hichilema, a través de brujería.

Según lo informado por la BBC, los sujetos, llamados Leonard Phiri y Jasten Candunde, y quienes deberán hacer trabajos forzados mientras cumplan su condena, fueron sorprendidos con objetos para realizar encantamientos, incluyendo un camaleón vivo, una cola de gato y 12 supuestos ‘brebajes oscuros’.

Después de ser encontrados en un hotel, ambos fueron juzgados por una ley contra la brujería, que establece penas de hasta tres años para aquellos que realicen prácticas de este tipo.

De acuerdo a la Fiscalía local, los individuos fueron contratados por un político opositor, quien sigue prófugo, para asesinar al mandatario con brujería.

El juez del caso, Fine Mayambu, manifestó que “en mi opinión, los condenados no solo eran enemigos del jefe de Estado, sino también enemigos de todos los zambianos”.

“Ambos aceptaron la posesión de los amuletos. Además, Phiri demostró que la cola del camaleón, una vez pinchada y usada en el ritual, provocaría la muerte en un plazo de cinco días”, añadió.