Confirman 9 detenidos tras hallazgo de cuerpos en San Vicente de Tagua Tagua

Se confirmó este jueves la detención de nueve personas tras el hallazgo de dos cuerpos en San Vicente de Tagua Tagua, Región de O’Higgins, en el marco de una investigación por tráfico de drogas y por presunta desgracia.

Según consignó 24Horas, de acuerdo con lo informado por el general Guillermo Bohle, jefe de la Sexta Zona de Carabineros, se trataría de dos venezolanos y siete chilenos.

En videos que fueron revisados por Carabineros, se aprecia cómo los sujetos intentaron escapar por el cerro.

El general Bohle indicó que “lo más probable que en la tarde tengamos más resultados”.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió en el contexto de allanamientos masivos de diez domicilios del sector Pueblo de Indios y no se descarta que pueda haber más restos humanos.

Además, uno de ellos estaba calcinado y maniatado, en el interior de una fosa séptica, según explicó el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos.