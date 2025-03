Confirman absolución de hijos de Nabila Rifo por homicidio de su pareja

La Corte de Apelaciones de Coyhaique confirmó este miércoles la absolución de los hijos de Nabila Rifo acusados de homicidio calificado, rechazando un recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público.



El hecho ocurrió en febrero de 2024, cuando los acusados, L.F.T.R. y Y.A.T.R., fueron señalados como responsables del homicidio de la pareja de la mujer en Coyhaique.



En diciembre el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal determinó que ambos actuaron bajo una causal de miedo insuperable, lo que los eximió de responsabilidad penal según el artículo 10 N°9 del Código Penal.



El Ministerio Público intentó anular la sentencia argumentando que la aplicación de esta eximente no era adecuada. No obstante, la Corte de Apelaciones desestimó el recurso, indicando que no existían fundamentos suficientes para invalidar el fallo ni el juicio en el que se basó.



“Por tanto, se resuelve que: “(…) se RECHAZA, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por Matías Manzano Aguayo, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Coyhaique, en representación del Ministerio Público, en contra de la sentencia de 30 de diciembre de 2024, dictada por la sala única del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal”, señaló el fallo.