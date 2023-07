Contralor y cargos formulados contra Jadue: “Efectivamente hay irregularidades que son relevantes”

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, profundizó este martes sobre los cargos que formuló la entidad que lidera en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por el caso de Farmacias opulares, declarando que existen irregularidades “relevantes”.



“Los cargos son reservados, solo los conocen los destinatarios de los mismos, pero esta es una notificación de cargos que hizo la Contraloría a partir de un informe de auditoría que también había hecho esta entidad, y que fueron notificados el 6 de julio”, explicó.



Los cargos van dirigidos contra 11 funcionarios de la Municipalidad de Recoleta, incluyendo al alcalde, debido al traspaso de dineros que se hicieron hacia la Asociación de Farmacias Populares.



Bermúdez precisó, además, que el rol de Contraloría es determinar si existen o no responsabilidades administrativas y es ahí donde “efectivamente hay irregularidades que son relevantes”.



No obstante, declinó dar más detalles sobre los cargos dado que ahora se abre “un periodo de descargos por parte de los inculpados -uno de ellos el alcalde- y luego se debe determinar cuál es la sanción”.



Sin embargo, sostuvo que dentro de las irregularidades detectadas figuran “falta de control de gastos, gastos no acreditados, convenios que falta y falta de supervisión desde el punto de vista jerárquico”.



Desde la notificación, se abrió el periodo de defensa para el alcalde Jadue y el resto de notificados, el que comprende 10 días hábiles; es decir, termina el 20 de julio. Conocedores del tema señalan que puede ser extenso, incluso durar varios meses, pues la respuesta es revisada por Contraloría, la que a su vez puede hacer observaciones.