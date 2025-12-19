Contraloría inicia “inédita auditoría” a acuerdo Codelco-SQM para explotar litio

La Contraloría General de la República anunció una “inédita auditoría” al acuerdo de Codelco con SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama, aunque aclaró que no está dentro de sus facultades revocar dicho acuerdo.



“CGR iniciará inédita auditoría ante denuncias de parlamentarios relativas al acuerdo Codelco-SQM, en tanto que por orden expresa de los Tribunales de Justicia, o por tratarse de aspectos de mérito, CGR se encuentra impedida de dictaminar sobre la mayoría de las reclamaciones recibidas respecto de dicho acuerdo”, informó la Contraloría en su cuenta de X.



Además, en el oficio adjunto, firmado por la contralora Dorothy Pérez, se aclara que “por mandato legal, no corresponde que esta Entidad de Control pondere decisiones que incidan directamente en la gestión y dirección del respectivo organismo o empresa pública, el diseño de sus políticas o negocios, sus prioridades u otros aspectos equivalentes”.



“Ello no obsta, sin embargo, a que este Organismo Fiscalizador revise la legalidad y procedencia de las actuaciones de que se trate y la correcta utilización de los recursos en las finalidades propias de cada entidad, en el marco de las atribuciones que la ley le otorga”, añade.



La decisión de Contraloría se origina en un requerimiento ingresado en junio de 2024, poco después de firmado el acuerdo, por los diputados Carlos Bianchi (indep), Raúl Soto (PPD), Cristián Tapia (indep), Héctor Ulloa (indep) y Camila Musante (indep) para que la CGR se pronuncie sobre la legalidad de esta asociación público-privada.



En esa oportunidad, la diputada Musante manifestó que “hay una cuestión que tiene que ver con la familia Pinochet, pero más allá de la propia exclusión, cuando hablamos de la explotación del litio, estamos hablando de una cuestión que es de interés nacional, que es estratégica”.



En ese sentido, señaló que “en Atacama se encuentra la reserva mundial más grande de litio que conocemos a la fecha. Y, por lo tanto, hay que resguardar que se celebre un buen acuerdo”.



“Un buen acuerdo para la explotación del litio tiene que ser un buen acuerdo para todos los chilenos”, aseveró.



“Y con toda la opacidad que ha existido dentro de esta negociación, a la fecha en que no se conocen las razones por las cuales no se llevó a cabo una licitación, no podemos afirmar aquello”, agregó.



Finalmente, la legisladora afirmó que “este requerimiento lo que busca no es solamente dar cumplimiento a las normas de prioridad, de transparencia, y conocer las razones en torno a la falta de licitación dentro de esta negociación, sino que además resguardar el interés nacional que está en torno a la explotación del litio”.



“El que es un recurso estratégico para Chile y cuyos recursos tienen que garantizarse que puedan llegar a todos los chilenos y chilenas”, concluyó la diputada.