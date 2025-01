Coordinadora No+AFP: “La batalla por restituir la Seguridad Social en Chile no se detiene con este acuerdo”

La Coordinadora No+AFP se refirió a la recientemente aprobada reforma de pensiones y criticaron que este acuerdo “consolida el sistema de cuentas individuales administrado por las AFP”.



A través de su cuenta de X, Luis Mesina manifestó que “la batalla por restituir la Seguridad Social en Chile no se detiene con este acuerdo. Por el contrario, dará más fuerzas para seguir luchando contra este fraude que ya dura 43 años”.



“Serán los que hoy tienen menos de 55 años los que sufrirán las consecuencias en diez años más”, aseveró el vocero de la Coordinadora No+AFP.



Junto con esto, compartió una declaración pública de la Coordinadora donde afirman que “se ha aprobado un acuerdo que consolida el sistema de cuentas individuales administrado por las AFP, empresas privadas impuestas en dictadura”.



“Este acuerdo muestra de manera inequívoca el tremendo poder de esta industria que somete a la clase política no solo a permitir que siga existiendo este abuso, sino también a aumentar en un 45% el financiamiento del mercado de capitales, lo que les permitirá capturar anualmente más de seis mil millones de dólares, que se suman a los catorce mil (MDD) que actualmente administran”, indicaron.



Además, sostuvieron que el Gobierno y los partidos oficialistas “llegaron prometiendo No+AFP y han cedido a todas las presiones y condiciones que les impuso la derecha y los defensores de las AFP, para así obtener una “reforma de pensiones” que en los hechos no reforma, sino solo establece ajustes y disposiciones que mantienen el modelo y entrega escasos y limitados beneficios para pensionadas y pensionadas, que, además, no serán inmediatos sino graduales”.



Asimismo, aseguraron que esta “no reforma” la podemos calificar como un fraude a los trabajadores y los pensionados y pensionadas. La crisis de las pensiones no está resuelta, continúo en desarrollo”.



“Esta crisis solo se resolverá con una verdadera reforma de pensiones basada en los principios de la seguridad social, como la solidaridad y la suficiencia, totalmente ausentes en este acuerdo”, subrayaron.



Finalmente, la Coordinadora convocó “a trabajadores y trabajadoras, a los pensionados, a las y los jóvenes de Chile a una gran Marcha Nacional para el 30 de marzo. No hay derrota que sea eterna, la lucha continúa”.