Cordero por caso Bernarda Vera: “Lo que nosotros sabemos es que la familia en esto ha actuado de buena fe”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al caso de Bernarda Vera, chilena que figura como detenida desaparecida, quien habría sido encontrada con vida en Argentina.



En conversación con Radio Infinita, Cordero señaló que “siempre existieron dudas sobre la rigurosidad con la cual se había realizado esa investigación” y que con el Plan Nacional de Búsqueda “se pudo pesquisar la necesidad de poder verificar si una persona con esas características podría haber residido en Suecia, si pudo haber obtenido refugio”.



“Esos fueron los oficios que finalmente se despacharon a través de la Cancillería y que se obtuvieron, luego de haber insistido un par de oportunidades, respuesta recién en mayo del 2025”, indicó.



El secretario de Estado explicó que “si es que se confirma dar con la persona, lo que quiero decir es que el plan también tiene que asumir la construcción de las trayectorias, que implica mirar esto con una altura donde uno no puede sacar ventajas políticas”.



“Uno debe entender que aquí también había un compromiso, no solo con el país de la verdad, sino que, especialmente, el cuidado hacia los familiares de las víctimas”, añadió.



En cuanto a la pensión que recibe la familia, el ministro indicó que no está afectada y comentó que “no hay ningún antecedente que dé cuenta que ella tuviese conocimiento. Todo lo que nosotros sabemos es que la familia en esto ha actuado de buena fe y bajo la convicción que Bernarda Vera era detenida, desaparecida, ejecutada política”.