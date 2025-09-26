Home Nacional "cortes de luz y de tránsito: revisa los efectos del fuerte viento..."

Cortes de luz y de tránsito: revisa los efectos del fuerte viento y lluvia en la RM

Una serie de incidentes se han registrado este viernes en la capital a raíz de los intensos vientos. Entre los hechos más relevantes, la caída de árboles ha obligado tanto a transeúntes como a conductores a modificar sus recorridos habituales.

Transporte Informa de la RM comunicó a través de X que a las 13:05 horas existía “restricción de tránsito y de acera peatonal en Avenida Matta al poniente, a la altura de Lira, debido a caída de árbol hacia la calzada” en la comuna de Santiago. Además, recomendaron: “Prefiera vías alternativas alejado de este punto”.

En la misma comuna se reportó restricción de la pista izquierda en la Ruta 5 al norte, en el sector de salida a Vivaceta, producto de otro árbol caído. La situación complicó el flujo vehicular en un sector de alto tránsito.

En Ñuñoa, el tránsito fue suspendido en Avenida Irarrázaval en ambos sentidos, a la altura de Marchant Pereira, donde, según Transporte Informa, “debido a caída de árbol sobre vehículo y que bloquea las pistas” fue necesario cortar la circulación.

El organismo advirtió además sobre “precaución a ráfagas de viento en varios puntos de la Región Metropolitana que originan caídas de ramas en la vía y pueden producir cortes de energía que afectan a los semáforos. Lluvia en el sector sur de Santiago”.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que a las 13.00 horas había 15.313 clientes sin suministro eléctrico. La mayoría de los afectados se concentraban en Puente Alto (8.501) y San Miguel (2.823).

