CPC y megafraude tributario: “No son empresarios, sino un grupo de delincuentes”

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, se refirió al megafraude tributario de $240 mil millones y en el cual, están envueltos 55 empresarios de distintas zonas del país.



“Es fundamental señalar categóricamente que quienes cometieron este millonario fraude tributario no son empresarios, sino un grupo de más de 50 delincuentes que forman parte de una asociación ilícita propia del crimen organizado”, dijo Mewes.



“El Servicio de Impuestos Internos explicó que estas personas crearon organizaciones que no desarrollan actividades reales y tienen el único objetivo de defraudar al fisco. A eso no se le puede llamar empresas”, agregó.



Se trata del mayor fraude tributario de la historia del país, que se ejecutó entre 2026 y 2022, diseñado en base a una red de empresas que emitieron más de 100 mil facturas falsas para así rebajar su base imponible de impuestos.



“Condenamos enérgicamente los delitos que aquí se investigan como evasión fiscal, fraude aduanero, lavado de activos y emisión de facturas falsas. Todos ellos son extremadamente graves, dañan la institucionalidad económica, afectan la fe pública y deben ser sancionados con el máximo rigor de la ley”, recalcó.