Cristóbal Campos sacó la voz en la U y reveló el delicado momento que vive

Cristóbal Campos rompió el silencio. Después de reintegrarse el jueves a los entrenamientos de Universidad de Chile y tras la derrota en el amistoso ante Coquimbo en un triangular amistoso, el portero se refirió a su situación.

Al no viajar a la Cuarta Región al acusar “problemas personales”, y ante los rumores de posibles indisciplinas, el golero expresó a La Magia Azul: “Es algo muy personal, vengo hace diez meses pasándolo así, no me correspondía abandonar el barco en este momento. Se renueva el plantel, tenemos nuevo cuerpo técnico y como te digo, soy el primero en dar la cara, el que quiere estar el fin de semana. Si tengo que ir al frente por alguien quiero ser el que quiere estar”.

“Mi preparación tiene que ser entrenar, ganarme un puesto acá en la U porque no es lo mismo no haber viajado desde el principio. No corresponde que llegue a utilizar un lugar antes que no cumplir mi rol, o aceptar un poco la consecuencia no haber participado de un entrenamiento, en eso estoy claro. Creo que tengo que trabajar ahora, competir y tratar de ganarme el puesto que es lo que hacemos todos los días”, añadió.

Por último, el cancerbero se refirió a cómo lo ayuda la U con el drama que vive, fue claro: “El club y el CDA, para mí es mi casa, me siento pleno, me gusta trabajar, entreno mucho, me gusta estar acá, hablamos mucho de fútbol con el cuerpo técnico, tratar de entender sus ideas, de los planteamientos, para lo que viene este año. Me interesa que el club crezca, que no volvamos a pasar por situaciones como en los últimos años, de tener un buen ambiente con mis compañeros, integrar a los jóvenes”.