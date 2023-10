Daniela Aránguiz aborda su eventual llegada a “Tierra Brava”: “La idea es muy sabrosa”

Un fuerte rumor es el que surgió recientemente en torno al reality de Canal 13 “Tierra Brava”, luego de que trascendiera la información de que la panelista de “Zona de Estrellas”, Daniela Aránguiz, estaría cerca de ingresar al programa, especulación a la que la propia ex “Mekano” se refirió en la última edición del espacio de Zona Latina.

Concretamente, Daniel Fuenzalida reveló esta semana en “Me Late Digital” que “fuentes al interior del canal me dicen que (Aránguiz) ya estaría a un 90% confirmada”.

En ese sentido, la influencer fue consultada por este tema en “Zona de Estrellas”, instancia en donde expresó que “la idea es muy sabrosa. La verdad es que yo tuve negociaciones con Canal 13 para el reality cuando estaban haciendo los castings. Me llamaron, tuve una reunión, pero yo no quise, por el tema de mis niños”.

Por su parte, pese a advertir que no ha mantenido conversaciones en el último tiempo, mencionó que “de verdad, sería una propuesta muy interesante. Tendría que pensarlo, coordinar toda mi vida afuera. Primero, tiene que llegar una propuesta, que no ha llegado”.

“A mí, en lo personal, no me parece desagradable la idea. Quizás sería una experiencia nueva, a mí me han ofrecido muchos realities (…). Yo estuve en negociaciones con Canal 13 para hacer un docureality, y dije que no”, añadió, y concluyó con que en caso entrar a un programa de encierro, “iría a jugar obvio”.