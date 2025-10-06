Defensa de Pulgar afirma que no han sido notificados de la acusación

El abogado defensor del desaforado diputado Francisco Pulgar, Vinko Fodic, dijo que no han sido notificados de la anunciada acusación que hizo en televisión el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, quién decidió cerrar la investigación contra Pulgar tras la denuncia por una presunta agresión sexual, sobre la que insiste en que es impulsada por intereses políticos al coincidir la presentación y avance de esta en medio de elecciones.



Además, ante diligencias pendientes, solicitaron una reapertura de la investigación cuya audiencia fue fijada para enero de 2026, por lo que “la eventual audiencia de preparación de juicio tendrá que necesariamente ser después de la fecha indicada”.



Respecto de la acusación que la Fiscalía anunció haber presentado, Fodic aseguró que “la verdad es que como defensa no tenemos aún noticia oficial”.



“La acusación no aparece en el portal del Poder Judicial y tampoco nos ha sido notificado este libelo del Ministerio Público. Por lo tanto, no lo conocemos y no podemos opinar tampoco respecto a algo que no conocemos”, detalló el abogado.



En ese sentido, expuso que “nos llama la atención la oportunidad, que se presente la acusación un mes antes de la elección parlamentaria, y en circunstancias que esta es una causa que se ha tramitado por cuatro años”.



Además, señaló que “nosotros tenemos presentada una solicitud de reapertura de la investigación por varias diligencias pendientes que el Ministerio Público no quiso hacer u omitió pronunciarse. Y esa audiencia de reapertura está fijada para el 14 de enero del próximo año 2026”.