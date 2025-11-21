Dejan en prisión preventiva a colombiano que cometió tres asaltos en una noche en Arica

El Juzgado de Garantía de Arica dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra Jeremmy Vásquez Ortega, de nacionalidad colombiana, imputado por su participación en tres violentos robos con intimidación cometidos en una sola noche contra distintas víctimas en la ciudad.

Según los antecedentes de Fiscalía, el primero de los hechos ocurrió a las 22:40 horas del jueves 13 de noviembre, cuando el imputado y otros individuos llegaron en dos motocicletas hasta la caletera de la Avenida Capitán Ávalos.

En ese punto, Vásquez interceptó a una mujer y la amenazó con un arma cortopunzante, sustrayéndole diversas especies personales antes de huir en el mismo vehículo.

Tras ello, cerca de las 23:40 horas, los sujetos se trasladaron a calle Francia, donde intimidaron con un arma de fuego a un transeúnte, a quien le arrebataron su teléfono celular antes de escapar.

Finalmente, alrededor de las 23:50 horas, los imputados abordaron a una mujer en un sector cercano y volvieron a intimidarla con un arma de fuego. La víctima se resistió, siendo agredida por Vásquez, quien logró robarle su bolso antes de huir.

El imputado fue formalizado por robo con violencia e intimidación reiterado, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva.