Delincuentes golpearon y apuñalaron a universitario en Macul

Al menos cuatro sujetos descendieron de un vehículo en la esquina de Nicomedes Guzmán con Jorge Quevedo, donde interceptaron a la víctima, que caminaba acompañada por dos amigos.

Eduardo Córdova
Un estudiante universitario fue golpeado y apuñalado por asaltantes la noche del miércoles en la comuna de Macul, luego de que un grupo de delincuentes lo abordara y le robara sus pertenencias, dejándolo abandonado en plena vía pública.

Los acompañantes del joven lograron escapar al notar que los individuos se acercaban con intenciones de asaltarlos.

Sin embargo, la víctima intentó resistirse al robo, lo que provocó que los antisociales lo golpearan y apuñalaran antes de huir del lugar.

Tras el ataque, Carabineros de la 46° Comisaría de Macul acudieron al sitio del suceso, donde el estudiante entregó su testimonio sobre lo ocurrido y la descripción de los agresores.

“Personal de Carabineros lo traslada hasta un centro asistencial para verificar sus heridas, donde es diagnosticado con lesiones de carácter leve”, informó el teniente José Villarroel, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente.

