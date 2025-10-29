Desalojan toma de casi un mes en la Usach y rector denuncia daños y robos

La Rectoría de la Universidad de Santiago (Usach) solicitó este martes a Carabineros desalojar a los estudiantes que mantenía tomadas algunas oficinas de la casa de estudios desde hace 28 dias.



De acuerdo a fuentes de la institución, el desalojo se decidió luego de diversos hechos ocurridos durante el fin de semana, cuando desconocidos realizaron daños a las instalaciones principalmente en la Facultad de Ciencias y Humanidades e, incluso, docentes y funcionarios denunciaron robos de materiales y pertenencias personales.



Un profesor, que prefiere mantener su nombre en anonimato, acusa que le sacaron su computador. Además, se detalla que, entre otras cosas, rompieron todas las cámaras de seguridad que los mismos estudiantes exigieron el año pasado.

“Hemos puesto término de manera pacífica y ordenada la ocupación del sector norte del campus”

El rector de la Usach, Rodrigo Vidal, informó durante esta mañana a la comunidad universitaria lo que había ocurrido durante la madrugada.



“Es mi deber informar que, ante los últimos hechos ocurridos y previo aviso a quienes se encontraban presentes, esta mañana hemos puesto término de manera pacífica y ordenada la ocupación del sector norte del campus, el cual se encontraba tomado por un grupo de personas desde el martes 30 de septiembre”, detalló.



“Esta intervención fue una decisión difícil pero necesaria, por cuanto no es política de este gobierno universitario llevar adelante este tipo de acciones sin antes agotar todas las instancias de diálogo”, añadió.



Vidal sostuvo que “esto responde a que la toma de ese sector del campus se hizo insostenible. Durante estos días, un grupo minoritario de personas mantenían bloqueadas las dependencias impidiendo el desarrollo de actividades fundamentales para la universidad”.



Detalló que “además, se han registrado daños a la infraestructura de diversos edificios, rotura de puertas y ventanas, sustracción de todo tipo de artefactos y equipamientos, entre otros daños y robos. Esto provoca un tremendo perjuicio a nuestro estudiantado, funcionariado, docentes y cuerpo académico, lo que no es aceptable”.



Pero antes de este desalojo, este lunes se había intentado resolver de otra forma la toma. “Firmamos de puño y letra un acuerdo con la Federación de Estudiantes, cuyo objetivo fue dar respuesta a las inquietudes expresadas por parte del estudiantado, y donde también se comprometían a deponer la ocupación del sector norte y restablecer el normal funcionamiento del campus este mismo martes”.



Según un comunicado emitido, “horas más tarde la Federación informó que desistía del acuerdo debido a que no tuvieron apoyo en la asamblea de la toma. “Esto obstaculizó materializar el acuerdo alcanzado y puso en evidencia que un grupo minoritario y disociado de la federación impidió alcanzar este importante logro”.



Agregaron que “dado que la Federación no ha podido liderar el proceso que definimos en el acuerdo, y considerando los hechos anteriormente mencionados en el marco de la seguridad del campus, fue necesario tomar la decisión informada al comienzo”.





