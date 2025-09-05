Después de un año OMS puso fin a emergencia internacional por viruela del mono

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el viernes el fin de la emergencia sanitaria internacional declarada hacía más de un año por los brotes del virus mpox -viruela del mono- surgidos en África.

“Ayer se reunió de nuevo el comité de emergencia por mpox y me informaron que, en su opinión, la situación ya no representaba una emergencia sanitaria internacional. Acepté la recomendación”, declaró Tedros durante una rueda de prensa.

La decisión se basó en la disminución “sostenida” de casos y muertes en República Democrática del Congo (RDC), Burundi, Sierra Leona y Uganda, entre otros países afectados.

Tedros también señaló que en ese momento se comprendían mejor los factores de transmisión y de riesgo de gravedad, conocimientos sobre los que los países desarrollaron una capacidad de respuesta sostenida.

“Levantar la declaración de emergencia no significaba que la amenaza hubiera terminado ni que nuestra respuesta se detuviera”, añadió, recordando que los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades consideraban al mpox una emergencia continental.

El director de la OMS subrayó que aún existía la posibilidad de que continuaran los brotes y surgieran otros nuevos, lo que requería vigilancia y capacidad de respuesta para proteger a los grupos más vulnerables, como los niños o las personas con VIH.

Hasta la fecha, la OMS registró 34.386 casos y la muerte de 138 personas relacionadas con la enfermedad. El virus seguía circulando en 84 países, principalmente en África, y 21 de ellos reportaron transmisión continua en las seis semanas previas.

El 20 de agosto pasado, Tedros prorrogó durante doce meses las recomendaciones vigentes sobre mpox emitidas a los Estados miembros para prevenir y reducir la propagación internacional del virus.