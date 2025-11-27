Detienen a ciudadano afgano por el ataque en Casa Blanca: Trump lo califica de “terrorismo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la Casa Blanca fue “un acto de odio y un acto de terrorismo”, identificando además al principal sospechoso como “un extranjero que entró desde Afganistán”.

“Este atroz ataque fue un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo. Fue un crimen contra toda nuestra nación”, deploró en una intervención grabada y divulgada en su cuenta en Truth Social.

Asimismo, Trump indicó que “el Departamento de Seguridad Nacional está convencido de que el sospechoso detenido es un extranjero que entró en nuestro país desde Afganistán, un infierno en la Tierra”, identificación que también fue mencionada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en su cuenta en X.

Trump, que se mostró “decidido a garantizar que el animal que perpetró esta atrocidad pague el precio más alto posible”, prometió hacer “que Estados Unidos vuelva a ser totalmente seguro” y llevar al autor “de este ataque bárbaro a una pronta ejecución”.

“Fue trasladado por la Administración Biden en septiembre de 2021 en esos infames vuelos de los que todo el mundo hablaba”, lamentó sobre su procedencia, reiterando su crítica a las políticas migratorias de su predecesor, cuando, según señaló, “nadie sabía quién entraba”.

El magnate republicano alegó que el estatus del sospechoso en Estados Unidos “fue extendido en virtud de la legislación firmada por Biden”, denunciando que “la última administración dejó entrar a 20 millones de extranjeros desconocidos y sin antecedentes penales de todo el mundo”, situando esa inmigración como “la mayor amenaza a la seguridad nacional” del país.

“Ahora debemos reexaminar a cada extranjero que entró a nuestro país desde Afganistán bajo el gobierno de Biden”, y tomar medidas para garantizar la expulsión de cualquier persona “que no pertenezca aquí ni beneficie a nuestro país”, manifestó Trump. “Si no pueden amar a nuestro país, no los queremos”, añadió.

Por ahora, los dos miembros de la Guardia Nacional permanecen heridos en estado crítico, de acuerdo con los últimos antecedentes.

Mientras tanto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció a través de X que “con efecto inmediato, el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se suspende por tiempo indefinido”, a la espera de una revisión más exhaustiva de los protocolos de seguridad y verificación.

“La protección y seguridad de nuestra patria y del pueblo estadounidense sigue siendo nuestro único enfoque y misión”, agregó la entidad.