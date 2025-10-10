Detienen a dos colombianos fajados con seis kilos de ketamina en el Aeropuerto de Santiago

Una pareja de nacionalidad colombiana fue detenida en el aeropuerto de Santiago tras arribar en un vuelo proveniente desde Arica. Los individuos portaban nueve paquetes de ketamina adheridos a sus cuerpos, con un avalúo estimado de 65 millones de pesos.

Según detalló el subprefecto Sergio Paredes, jefe de la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la PDI, “se ejecutó un operativo en los terminales nacional e internacional a cargo del equipo investigativo de perfilamiento de riesgo”.

“Es así que lograron detectar a una pareja de nacionalidad colombiana que viajaba desde Arica a Santiago, los cuales mantenían ocultos bajo sus vestimentas y adosados a su cuerpo, a la altura del torso superior y en las extremidades inferiores, paquetes en modalidad de faja”, añade.

También informó que la sustancia incautada, en total seis kilos de droga, tenía como destino la Región Metropolitana, donde sería comercializada tras ser transformada en “cocaína rosada” (tusi).

Ambos imputados estaban en situación migratoria irregular en Chile y quedaron en prisión preventiva, tras ser formalizados por tráfico de drogas.