Detienen al cantante urbano Jere Klein por microtráfico de drogas en Lo Prado

Según informó Meganoticias, el artista fue sorprendido en flagrancia por Carabineros durante una fiscalización, luego de que condujera su vehículo de alta gama de manera temeraria, motivo por el cual se decidió realizar un control.

Eduardo Córdova
El cantante urbano, Jere Klein, fue detenido este martes en la población Santa Anita de Lo Prado, acusado del delito de microtráfico de drogas.

Según informó Meganoticias, el artista fue sorprendido en flagrancia por Carabineros durante una fiscalización, luego de que condujera su vehículo de alta gama de manera temeraria, motivo por el cual se decidió realizar un control.

Al ser inspeccionado, el cantante de “Ando” reconoció no portar licencia, y además fue sorprendido con sustancias ilícitas entre sus ropas, dosis de droga preparadas y cerca de $2 millones en efectivo.

“Carabineros aprovechan para controlar a estas personas, se sorprende el consumo de drogas en el lugar, se hace un control vehicular y de identidad, y se logra a través del registro de las vestimentas la incautación de distintos tipos de droga y plata”, especificó el mayor Cristian Galaz Sepúlveda, comisario de la 44° Comisaría Lo Prado.

En septiembre pasado, Jere Klein ya había sido vinculado a un operativo antidrogas que incluyó allanamientos en 19 viviendas y más de 17 detenidos. En esa oportunidad, la policía encontró en una propiedad a su nombre una prensa que dio positivo a cocaína, aunque no se hallaron sustancias ilícitas en el lugar.

