Detienen en Georgia a conocido estafador de Tinder que inspiró una película de Netflix

Las fuerzas de seguridad georgianas detuvieron en el aeropuerto de Batumi al ciudadano israelí Simon Leviev (cuyo verdadero nombre es Shimon Hayat), quien inspiró la película de Netflix “Estafador de Tinder”, informó la televisión local.

La detención se produjo tras una notificación de captura emitida por Interpol, según detalló el Ministerio del Interior de Georgia, que no entregó mayores antecedentes, recogió Efe.

La película sobre la vida de Leviev fue estrenada en 2022 y relata la historia de un israelí que recorría Europa haciéndose pasar por el hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev.

El estafador conocía a mujeres a través de Tinder y les solicitaba grandes sumas de dinero, supuestamente, para financiar su estilo de vida lujoso.

Según algunas estimaciones, Leviev logró obtener cerca de 10 millones de dólares engañando a sus víctimas.