Día de la Mujer: alumna de liceo técnico-profesional y capitana de premiado equipo de autos de hidrógeno verde sorprendió en panel Sofofa

Cursa cuarto medio en un liceo técnico-profesional de Maipú y a sus 17 años lidera un equipo de autos que funcionan propulsados por hidrógeno verde, acondicionados por estudiantes, el cual ha ganado premios en torneos internacionales y ha participado en competencias en tres países.

Se trata de Valentina Mena, alumna del Liceo Bicentenario Domingo Matte Pérez, perteneciente a la Red de Liceos Sofofa, brazo educativo del gremio.

La estudiante sorprendió con esta experiencia a los representantes de empresas que participaron en “+Mujeres +Futuro, Pioneras que transforman caminos”, actividad con la que la Sofofa conmemoró el Día de la Mujer.

Un encuentro que fue inaugurado con palabras de la presidenta del gremio, Rosario Navarro y contó con la presencia de la futura ministra de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao.

Además, tuvo un panel de conversación en el que participó Valentina, junto a Natalia Henríquez, capitán de Bandada de la Fuerza Aérea de Chile; Isidora Guzmán, creadora de la App Encuentra tu lugar; y Juan Martín Villavicencio, gerente general Engie.

Mujeres que están rompiendo barreras

El espacio permitió conocer relatos de mujeres que están rompiendo barreras y que se están posicionado como referentes que liderarán el futuro del trabajo desde distintos frentes.

Esto, en un país que tiene como desafío integrar el talento femenino en áreas industriales y de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), considerando que para 2050 se estima que el 75% de los trabajos estarán relacionados con estas disciplinas.

En este contexto, Rosario Navarro, precisó que la educación técnico-profesional (TP) es el puente que permitirá a miles de mujeres dar el paso desde los roles tradicionales hacia las áreas industriales, la ciencia y la tecnología. “En Sofofa ya estamos impulsando este cambio con determinación, acompañando a más de 1.200 mujeres en nuestros liceos y asesorando a 35.000 estudiantes en todo el país para que sean las protagonistas de la próxima revolución industrial”.

Cursa la especialidad de Química Industrial

Valentina terminará este año su enseñanza media y en la actualidad cursa la especialidad de Química Industrial

Además, combina sus estudios con una actividad que los liceos de la Red Sofofa han impulsado como parte de su formación académica: la creación de equipos de alumnos liderados por profesores, quienes acondicionan autos a escala que funcionan en base a hidrógeno verde, lo que les permite entender cómo funciona esta energía y aprender de ella de manera práctica.

Vehículos que, además, compiten en el H2 Grand Prix que cada año se realiza en Chile, enfrentándose a modelos de otros liceos técnico-profesionales y cuyo equipo ganador clasifica para participar en la final internacional. Un torneo que este año se abrió a establecimientos científico-humanistas de todo el país.

En la versión de Chemnitz, Alemania, Hydroracers tuvo un gran resultado al ganar el Premio Especial al Mejor Diseño de Auto, siendo el único grupo de toda Latinoamérica en recibir un reconocimiento en esta categoría, hazaña que resalta el talento escolar en STEM y energías renovables. Además, consiguieron el segundo lugar en la carrera de demostración de autos de hidrógeno verde, realizada en Azerbaiyán.

Tal como cuenta, fueron sus propios compañeros quienes la escogieron como líder de equipo, rol en el que siempre se ha sentido muy cómoda. A partir de su experiencia, no duda en animar a otras niñas a liderar proyectos en áreas tecnológicas o científicas.

“Que se atrevan, porque muchas veces los límites que creemos tener solo están en nuestra cabeza. Yo nunca imaginé que podría llegar a ser capitana y finalmente ocurrió. Por eso, si tienen una idea, que se atrevan a impulsarla y que busquen redes de apoyo entre otras mujeres, porque entre nosotras siempre tratamos de apoyarnos”, asegura.