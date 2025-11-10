Dimite director general de la BBC y una alta ejecutiva de la cadena luego de la polémica por documental sobre Trump

El director general de la BBC, Tim Davie, y la directora de informativos, Deborah Turness, presentaron su dimisión luego de múltiples controversias sobre el tratamiento editorial de la cadena, entre ellas la edición de un documental que pareció sugerir que Donald Trump incitó directamente los disturbios en el Capitolio en 2021.

“En conjunto, la BBC funciona bien, pero se han cometido algunos errores y, como director general, debo asumir la máxima responsabilidad“, señaló Davie en una carta enviada al Consejo de Administración y difundida este domingo, donde anunció su renuncia tras más de veinte años en la emisora.

Tim Davie, que asumió el cargo en 2020, afirmó que colaborará con la junta para acordar los plazos de su salida y asegurar una transición ordenada hacia su sucesor. También reconoció que, “aunque no es el único motivo, el actual debate en torno a BBC News ha contribuido” a su decisión, sumado a las “intensas exigencias personales y profesionales” del cargo.

Davie destacó el papel fundamental de la BBC en la sociedad británica: “En estos tiempos cada vez más polarizados, la BBC tiene un valor único y representa lo mejor de nosotros. Contribuye a que el Reino Unido sea un lugar especial; en su mayoría, amable, tolerante y curioso“, afirmó.

Añadió que “como todas las organizaciones públicas, la BBC no es perfecta, y debemos ser siempre abiertos, transparentes y responsables.“

Deborah Turness comunicó su renuncia a Davie el sábado, argumentando que la controversia en torno al programa de actualidad ‘Panorama’ sobre Trump llegó a un punto en que “está dañando a la BBC“, institución que dijo amar.

“Si bien se han cometido errores, quiero dejar absolutamente claro que las recientes acusaciones de que BBC News tiene un sesgo institucional son falsas“, enfatizó.

El presidente del Consejo de la emisora, Samir Shah, agradeció la “dedicación y compromiso” de ambos ejecutivos y sostuvo: “Hoy es un día triste para la BBC.“

La presión sobre la cadena pública aumentó tras la publicación del periódico The Daily Telegraph, que reveló documentos internos en los que se sugería que Panoram’ manipuló la edición de un discurso de Trump para hacer parecer que alentaba el asalto al Capitolio en Estados Unidos.

El memorando filtrado, escrito por Michael Prescott, exasesor independiente del comité de estándares editoriales, expresaba preocupación por el documental ‘Trump: A Second Chance?’, elaborado para la BBC por la productora independiente October Films Ltd.

La versión editada del documental tomó frases de diferentes momentos del discurso de Trump, haciéndolo parecer más incendiario: “Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes, y luchamos. Luchamos con todas nuestras fuerzas, y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país.”

En realidad, el expresidente dijo: “Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes. Sé que todos los que están aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica.“

La BBC ya había sido criticada por otras coberturas previas, como un documental sobre Gaza narrado por el hijo de un miembro de Hamás, y por la transmisión, durante el festival de Glastonbury, de un concierto del dúo Bob Vylan, en el que pedían la muerte de las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF).