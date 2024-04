Diputado Moreira reitera llamado al Presidente Boric para que disminuya el Impuesto Específico al combustible

El diputado Cristhian Moreira (UDI) se mostró preocupado por el alza en el costo de la vida para todos los chilenos y chilenas, y principalmente en el precio de la bencina. En esta línea, le solicitó al Gobierno que le otorgue “máxima urgencia” a la iniciativa de diputados de la colectividad que permitiría un ahorro de $200 en el precio del combustible.

Moreira indicó que en reiteradas oportunidades se le ha solicitado al Presidente Boric, una disminución del Impuesto Específico y, que al no existir respuestas, la ciudadanía ya está expresando su malestar. “Sin ir más lejos, esta semana hubo una protesta de los colectiveros de la Región Metropolitana en el paradero 14. No sabemos qué espera el Gobierno para atender un llamado a gritos de los chilenos y chilenas que no pueden más con el costo de la vida”.

Añadió que el alza de los combustibles incide en la subida de precios de los alimentos, servicios básicos y, en general, de todos los productos de primera necesidad. “Hoy día hay una gran carga económica para los chilenos, pero resulta que a ellos no les suben los sueldos todos los días. Es por eso que con urgencia le pedimos al gobierno una disminución al impuesto específico”, sostuvo.

Cabe recordar, que la idea se enmarca en un proyecto que busca reducir el gravamen a la mitad, durante un período de tres meses. La iniciativa fue ingresada a trámite el 17 de marzo de 2022, cuando el litro de bencina bordeaba los $1.000. Hoy considerando que en algunas comunas del país los combustibles ya superaron los $1.350 pesos, “es urgente y de sentido común, que el gobierno lleve a cabo la reducción los precios”, concluyó Moreira.