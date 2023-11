Director de Migraciones aclara que no hubo negativa del gobierno de Venezuela  para aterrizaje de avión con expulsados

El director de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, precisó la tarde de este jueves que no fue el gobierno venezolano el que rechazó el aterrizaje de un vuelo que trasladaba a ciudadanos de esa nacionalidad expulsados desde Chile.

Según explicó, el permiso que se requiere para este tipo de éxodos -denominada “autorización de apertura del espacio aéreo” otorgada por la INAC, (Instituto Nacional de Aeronáutica Civil) de Venezuela – no se entregó de forma oportuna.



“Lo que ocurrió efectivamente es que no llegó oportunamente, pero no hay en el fondo, que el Gobierno venezolano haya dicho que no al vuelo”, indicó.

“No hay una negativa del gobierno venezolano en este vuelo. Para que el vuelo pueda materializarse, tiene que tener una autorización de un técnico que es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, que es el equivalente a nuestra DGAC”, detalló.

Según dijo, “este permiso se tramita en función de un listado de pasajeros que se envía oportunamente y sin embargo la autorización no alcanzó a llegar oportunamente. Entonces, no hay una negativa del gobierno venezolano respecto a esto, sino que hay un permiso del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela que no llegó oportunamente para la autorización de la ocupación del espacio aéreo de Venezuela”.

Thayer descartó que exista una contradicción con lo señalado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien sostuvo que se realizarían gestiones “al más alto nivel diplomático” para que se concrete el viaje.

Thayer se comprometió que los ciudadanos venezolanos serán trasladados de vuelta a su país usando vuelos comerciales antes de que se cumpla el plazo de cinco días desde su detención.