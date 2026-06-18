Dispararon contra inspectores y chocaron un vehículo: 6 detenidos en La Reina luego de persecución de auto robado

Una persecución policial por un vehículo robado terminó con seis detenidos la noche del miércoles, luego de un operativo que comenzó en Las Condes y finalizó en La Reina tras una colisión. Entre los arrestados se encuentran dos menores de edad.

El procedimiento se inició cuando inspectores municipales de Las Condes detectaron un automóvil con encargo por robo vigente durante una fiscalización de rutina. A raíz de ello, los ocupantes huyeron del lugar y comenzó un seguimiento con apoyo de Carabineros.

Durante la persecución, los delincuentes intentaron escapar a toda costa. En ese contexto, “los sujetos se dan cuenta de la presencia de personal policial y para intentar huir, realizaron una serie de disparos sin lograr herir al personal ni causar daños”, señaló el capitán Roberto Torres, de la 16° Comisaría de La Reina.

Posteriormente, el seguimiento llegó hasta la comuna de La Reina. Allí, el vehículo evadió una luz roja en la intersección de Fernando Castillo Velasco con Diputada Laura Rodríguez, frente al Hospital Militar.

Como consecuencia de esa maniobra, el automóvil impactó a otro vehículo. Tras el choque, los ocupantes descendieron e intentaron escapar a pie.

Algunos de los antisociales ingresaron a un centro comercial cercano. Otros, en tanto, corrieron por los techos de viviendas del sector y trataron de ocultarse en pasajes aledaños. Sin embargo, todos fueron capturados por personal policial.

Detenidos y especies recuperadas

En total, Carabineros detuvo a cuatro adultos y a dos adolescentes de 17 años. Todos quedaron a disposición de la justicia para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Además, al revisar el automóvil, los funcionarios confirmaron que mantenía un encargo por robo vigente desde el 9 de junio de este año.

Asimismo, durante el procedimiento se incautó el arma utilizada por los delincuentes mientras escapaban. Junto con ello, los efectivos encontraron diversas joyas que habían sido sustraídas.