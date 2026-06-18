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Brutal riña en Renca termina con una joven de 16 años con colapso pulmonar tras ataque con una tijera

El hecho se produjo la noche del miércoles, cerca de las 22:00 horas, en una plaza ubicada en la intersección de las calles Fanor Santiago y Santa Emilia.

Eduardo Córdova
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Brutal riña en Renca termina con una joven de 16 años con colapso pulmonar tras ataque con una tijera

Una adolescente de 16 años resultó gravemente herida tras una riña entre grupos de jóvenes en la comuna de Renca. La menor fue atacada con una tijera durante el enfrentamiento.

El hecho ocurrió la noche del miércoles, cerca de las 22:00 horas. En concreto, la pelea se registró en una plaza ubicada en la intersección de Fanor Santiago con Santa Emilia, recogió Radio Cooperativa.

Según los antecedentes preliminares, el conflicto se habría originado por problemas previos entre dos integrantes de los grupos involucrados. De esta manera, la discusión escaló hasta convertirse en una violenta confrontación.

Durante la riña, una joven de 17 años atacó a la víctima con una tijera. Además, le provocó varias heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo.

En ese contexto, la menor recibió lesiones “en el hombro izquierdo, el pecho y también en la espalda, provocándole varias heridas cortopunzantes, una de las cuales le perforó el pulmón, lo que le provocó una lesión grave, específicamente un neumotórax”, detalló el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Posteriormente, la adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital Félix Bulnes. Allí recibió atención médica especializada por parte del equipo de salud.

Actualmente, la víctima permanece internada, pero fuera de riesgo vital. Asimismo, los médicos lograron estabilizar su condición luego de la agresión.

Source Texto: La Nación / Foto: Radio Biobío
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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