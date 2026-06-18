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Ministra Wulf asumió coordinación de la fuerza de tarea para buscar a niños haitianos

Una reunión de alto nivel se realizó en esta jornada en La Moneda, encabezada por el Presidente José Antonio Kast junto a la Corte Suprema, Congreso Nacional, Ministerio Público, Contraloría y los ministerios involucrados. La titular de Desarrollo Social recalcó “el carácter institucional de esta reunión y su objetivo, que no es otro que establecer una coordinación efectiva entre las instituciones para encontrar las respuestas y soluciones que demanda este grave caso”.

Patricia Schüller Gamboa
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Ministra Wulf asumió coordinación de la fuerza de tarea para buscar a niños haitianos

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, asumió este jueves la coordinación de la fuerza de tarea que se encargará de ubicar a los menores haitianos con paradero desconocido. Esto tras el ingreso masivo entre los años 2022 y 2025.

Una reunión de alto nivel se realizó en esta jornada en La Moneda, encabezada por el Presidente José Antonio Kast junto a la Corte Suprema, Congreso Nacional, Ministerio Público, Contraloría y los ministerios involucrados.

Wulf recalcó “el carácter institucional de esta reunión y su objetivo, que no es otro que establecer una coordinación efectiva entre las instituciones. Para encontrar las respuestas y soluciones que demanda este grave caso”.

El Mandatario hizo “un llamado a la responsabilidad y seriedad en el tratamiento de este caso”

Detalló que el Mandatario hizo “un llamado a la responsabilidad y seriedad en el tratamiento de este caso. Reaccionando con urgencia para despejar los vacíos de información que se han detectado. Y asegurar lo más pronto posible la protección de niños y adolescentes que eventualmente puedan haber sido vulnerados en sus derechos o cuyo paradero hoy se desconozca”.

Añadió que “como lo anunció el ministro del Interior ayer, se ha creado una fuerza de tarea para agilizar la búsqueda de información”.

Y el Presidente me ha solicitado liderar la coordinación de ministerios y servicios para articular la respuesta del Estado. Y agilizar los intercambios de información que nos permitan despejar lo antes posible todas las dudas que existen”, sostuvo.

Exdirector de Migraciones justifica memorándum que flexibilizó trámites para migrantes haitianos
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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