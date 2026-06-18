Oficial de Carabineros fue atropellado por un camión en medio de una fiscalización de tránsito en Osorno

Un oficial de Carabineros resultó lesionado tras ser atropellado por un camión mientras realizaba una fiscalización de tránsito en el centro de Osorno, en la Región de Los Lagos. El hecho ocurrió durante la jornada de este miércoles.

El accidente se registró en la intersección de calle Ramón Freire con Ramírez. En ese lugar, un subteniente de Carabineros cursaba una infracción por un viraje indebido al conductor de un vehículo de carga.

Según los antecedentes preliminares, el funcionario fue impactado por el camión involucrado en el procedimiento. Posteriormente, quedó atrapado contra la parte posterior de un vehículo policial.

A raíz de la colisión, el carabinero sufrió diversas lesiones. Por ello, personal del Servicio de Atención Médico de Urgencia acudió al lugar para brindarle asistencia.

Posteriormente, el uniformado fue trasladado al Hospital Base San José de Osorno. Allí quedó bajo evaluación médica para determinar la gravedad de sus heridas.

Mientras tanto, personal de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) quedó a cargo de las diligencias. El objetivo es establecer cómo ocurrió el accidente y determinar eventuales responsabilidades.

Como consecuencia del procedimiento, el tránsito fue suspendido temporalmente en la intersección afectada. De esta manera, se facilitó el trabajo pericial desarrollado por los funcionarios especializados en el sitio del suceso.