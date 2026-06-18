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México vs. Corea del Sur como duelo estelar: La programación de este jueves en el Mundial y dónde ver los partidos

El Grupo A y B verán acción en esta jornada con su segunda fecha, con el duelo entre el coanfitrión México y Corea del Sur como el partido más destacado del día

Leonardo Medina
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México vs. Corea del Sur como duelo estelar: La programación de este jueves en el Mundial y dónde ver los partidos

El Mundial 2026 inicia este jueves la segunda fecha de su fase de grupos, con cuatro partidos que pueden ser decisivos de cara a la clasificación a los dieciseisavos de final.

Los grupos que verán acción en esta jornada serán el A y el B. 

Todo comenzará a las 12:00 horas, con el encuentro entre República Checa y Sudáfrica, ambos colistas del Grupo A, con 0 puntos. 

Luego, a las 15:00 horas, Suiza se medirá con Bosnia y Herzegovina en el Grupo B. Los dos elencos tienen 1 punto. 

A la vez, el coanfitrión Canadá recibirá a Qatar, ambos también con una unidad en esta zona. El duelo está programado para las 18:00 horas. 

Finalmente, en el cotejo estelar (21:00 horas), otro de los coanfitriones, México, se enfrentará a Corea del Sur. Los dos equipos lideran el Grupo A con 3 puntos. 

Y en ese sentido, si República Checa y Sudáfrica empatan en el primer partido del día, quien resulte vencedor entre el cuadro azteca y el elenco asiático sellará su paso a la siguiente ronda.

Programación y dónde ver los partidos:

  • República Checa vs. Sudáfrica, 12:00 horas, fecha 2 Grupo A. Mercedez-Benz Stadium, Atlanta | Transmisión: DSports, DGO, Paramount+
  • Suiza vs. Bosnia y Herzegovina, 15:00 horas, fecha 2 Grupo B. SoFi Stadium, Los Angeles | Transmisión: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
  • Canadá vs. Qatar, 18:00 horas, fecha 2 Grupo B. BC Place, Vancouver | Transmisión: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
  • México vs. Corea del Sur, 21:00 horas, fecha 2 Grupo A. Estadio Akron, Guadalajara | Transmisión: DSports, DGO, Paramount+
Tras el cierre de la primera fecha: Revisa cómo quedaron las tablas de todos los grupos del Mundial
Source Texto: La Nación/Foto: X
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