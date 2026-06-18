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Ciclista mata a tiros a un hombre luego de discutir con él en un paradero de Pedro Aguirre Cerda

El crimen se registró cerca de las 00:30 horas de este jueves. En específico, ocurrió en un paradero ubicado en la intersección de Clotario Blest con calle 30 de Octubre.

Eduardo Córdova
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Ciclista mata a tiros a un hombre luego de discutir con él en un paradero de Pedro Aguirre Cerda

Un hombre de 40 años fue asesinado a balazos tras una discusión con un ciclista en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. El ataque ocurrió durante la madrugada de este jueves en un paradero de locomoción colectiva.

El crimen se registró cerca de las 00:30 horas. En específico, ocurrió en un paradero ubicado en la intersección de Clotario Blest con calle 30 de Octubre.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima, de nacionalidad chilena, sostuvo una discusión con un sujeto que se desplazaba en bicicleta. Posteriormente, el individuo extrajo un arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones.

Como consecuencia del ataque, el hombre falleció en el mismo lugar. Mientras tanto, el autor de los disparos escapó antes de la llegada de los equipos policiales.

El comisario Rodrigo Gana, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, indicó que el agresor efectuó cuatro disparos. Al respecto, señaló: “La víctima se encontraba en un paradero de locomoción colectiva, instante en que fue abordada por otro sujeto que circulaba a bordo de una bicicleta. Mantuvo una discusión con este sujeto, y este le percutó al menos cuatro disparos en su contra”.

Tras el homicidio, vecinos hallaron una bicicleta en las inmediaciones del sitio del suceso. Por esta razón, el vehículo quedó bajo custodia de la PDI para determinar si corresponde al utilizado por el atacante.

La Brigada de Homicidios también desarrolló diversas diligencias investigativas. Entre ellas, la revisión de cámaras de seguridad, el empadronamiento de testigos y el análisis de evidencia balística levantada en el lugar.

Investigación continúa en desarrollo

Hasta ahora, el presunto autor del crimen no ha sido detenido. En consecuencia, las policías continúan realizando diligencias para establecer su paradero y concretar su captura.

Source Texto: La Nación / Foto: Radio Biobío
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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