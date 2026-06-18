PDI allana inmueble en el Barrio Bellavista vinculado a homicidio frustrado: 10 extranjeros retenidos

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo la mañana de este jueves un allanamiento en el Barrio Bellavista, en el marco de una causa por homicidio frustrado.

El operativo terminó con 10 extranjeros retenidos y derivados a un cuartel por mantener su situación migratoria irregular, informó Emol.



Personal de la Brigada de Homicidios Centro Norte ejecutó una orden de entrada y registro de dos domicilios en Recoleta que tendrían vinculación con un crimen, en carácter de frustrado. Este ocurrió en el sector hace unas semanas.



Esta causa se encuentra bajo reserva. En ese contexto, en la vivienda de tres pisos, donde se arrienda por habitaciones, se detectaron al menos 10 extranjeros con su situación migratoria irregular.



El subprefecto Juan Zúñiga dijo que “se encontraron personas extranjeras en situación irregular, que deben ser notificadas de su condición en Chile. Por lo cual serán trasladados a dependencias de extranjería”, indicó Además, en el inmueble se encontró drogas como pasta base y marihuana.

Zúñiga subrayó que no hay personas detenidas.

