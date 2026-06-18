Detienen a sujeto que vendía por internet campana de más de 300 años: pertenecía a una iglesia peruana

Detectives de la PDI detuvieron a un hombre en Huechuraba por mantener en su poder diversos objetos patrimoniales. Entre ellos una campana de origen peruano con más de 300 años de antigüedad.

El procedimiento fue desarrollado de manera conjunta por la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de Concepción. Además de la Bridesma Metropolitana. La investigación permitió ubicar al sospechoso y recuperar distintas piezas de valor histórico, recogió Emol.

Según informó la policía civil, las diligencias comenzaron luego de detectar que estos objetos estaban siendo ofrecidos a la venta a través de Marketplace. A partir de ese hallazgo, los equipos especializados realizaron un allanamiento en el domicilio del imputado.

Durante el operativo, los detectives incautaron la campana patrimonial. Asimismo, encontraron fósiles, dientes de megalodón y un ancla con una antigüedad superior a los 50 años.

El subprefecto Rodrigo Arévalo, jefe de la Bidema Concepción, explicó que “detectives de esta unidad especializada denunciaron de oficio al Ministerio Público una situación que revestía carácter de delito relacionada con la venta de una campana descrita como perteneciente al Virreinato del Perú“,

Esta tiene “una antigüedad o data estimada entre 320 y 375 años procedente de la ciudad de Cajamarca. Esta pieza de fabricación artesanal, además de poseer un carácter religioso, presentaba una inscripción sobre su relieve labrado en castellano antiguo y marcados rasgos asociados a campanas jesuitas coloniales de la época”.

Posteriormente, la PDI tomó contacto con el Ministerio de Cultura de Perú. Tras revisar los antecedentes, funcionarios de esa entidad confirmaron que la campana correspondía al patrimonio cultural de ese país.

Incautan fósiles y otros bienes patrimoniales

Respecto al procedimiento, Arévalo agregó que “se logró ubicar al imputado, quien mantenía un domicilio en la ciudad de Santiago, precisamente en el sector oriente de la capital, siendo detenido por infringir el artículo 38 de la ley 17.288 de Monumentos Nacionales, siendo incautada la campana patrimonial, perteneciente a la época del Virreinato del Perú, como también diversos fósiles, amonitos que corresponden a una subclase de moluscos cefalópodos ya extintos, dientes de megalodón de distintos tamaños, objetos líticos que corresponden a herramientas o utensilios elaborados en piedra por grupos humanos prehistóricos o comunidades originarias, y un ancla con una data superior a los 50 años”.

Por su parte, el comisario Edgardo Rodríguez, de la Bridesma Metropolitana, señaló que la investigación “surge a raíz del hallazgo de la comercialización en redes sociales de una campana que indicaba ser del Perú, de la Región de Cajamarca, y de carácter virreinal. En ese sentido, se informó a las autoridades de este hallazgo, quienes a través del Ministerio de Cultura de ese país lo reconoció como parte de su patrimonio cultural. Es así que se procedió a la incautación de este objeto junto con otros bienes patrimoniales de carácter nacional”.

Actualmente, tanto la campana como los demás elementos recuperados permanecen bajo custodia policial, mientras continúan las diligencias vinculadas al caso.