Figura de Costa de Marfil quedó fuera del duelo con Alemania por veto migratorio en Canadá

La Federación Marfileña de Fútbol informó este jueves que el delantero Elye Wahi no podrá disputar el duelo de este sábado ante Alemania por el Mundial 2026. Todo esto, debido a que le fue negado el acceso a Canadá.

Después de vencer 1-0 a Ecuador en Philadelphia, EEUU, Costa de Marfil jugará con el conjunto germano en Toronto, Canadá, a partir de las 16:00 horas de este sábado.

No obstante, la Federación detalló que Wahi no acompañará al equipo y permanecerá en EEUU. Al respecto, explicaron que “aún no se han obtenido las autorizaciones administrativas necesarias para que entre en territorio canadiense”.

El anuncio ocurre un día después de una información revelada por The Athletic, perteneciente al New York Times.

Desde el citado medio indicaron que Wahi, 10 días antes del Mundial, habría sido detenido en Francia y liberado posteriormente. El jugador fue interrogado en el marco de una investigación por un presunto amaño de resultados.

Federación Marfileña lo defiende

Al tanto de esta noticia, la Federación Marfileña defendió al futbolista, quien milita en el Niza de Francia.

En ese sentido, señalaron que, hasta la fecha, no han sido notificados oficialmente “de ningún procedimiento legal o administrativo en su contra”.

“En este periodo particularmente delicado, la Federación ofrece su pleno apoyo al jugador y reafirma su confianza en él. Elye Wahi sigue siendo un miembro importante de la selección nacional de Costa de Marfil”, añadieron.

Por último, mencionaron que “la Federación Marfileña de Fútbol seguirá de cerca la situación y comunicará cualquier información oficial relevante”.