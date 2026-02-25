Dónde encontrar las mejores picadas universitarias si buscas qué hacer en Santiago después de clases

La vida universitaria en la capital tiene sus propios códigos, y saber dónde comer bien y barato es clave. Si te preguntas qué hacer en Santiago cuando el presupuesto aprieta después de una larga jornada académica, la respuesta no está en los grandes patios de comida, sino en los clásicos de barrio.

En esta guía nos adentramos en el Barrio República y sus alrededores para reunir cuatro picadas porciones abundantes, atención rápida y opciones de pago con Junaeb y tarjetas de alimentación.

Un buen tocomple para iniciar el día

Ok Delicias

En pleno Barrio República (calle Sazié 2180), muy cerca de la Plaza Manuel Rodríguez, se encuentra Ok Delicias, una clásica picada estudiantil famosa por sus completos.

Aunque su carta también incluye opciones contundentes como churrascos, lomitos, as, pizzas y fajitas, la gran estrella del local es su promoción salvavidas: un completo gigante acompañado de bebida o jugo por solo $1.600, una alternativa que cuida el bolsillo sin sacrificar la calidad, sea pagando con junaeb o no.

Por su ubicación este recinto funciona casi como el comedor no oficial para los estudiantes de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP) y la Universidad de Las Américas (UDLA), además de ser punto de encuentro para los alumnos de la Universidad Santo Tomás y la Universidad Andrés Bello (UNAB).

@soyandresini Buscando el mejor completo 🏆🌭. Esta vez volvimos a visitar una picada del barrio universitario. En esta oportunidad fuimos al Ok Delicias, un local que fue muy recomendado por ustedes. Díganme si están de acuerdo con mi reseña y déjenme en los comentarios su mejor picada de completos para ir a visitarla 👀🌭⬇️. Saludos ❤️. #comida #food #completo #completos🌭 #fyp ♬ sonido original – soyandresini

Qué hacer en Santiago para probar la mejor comida asiática en Barrio República

Kyto sushi

Ubicado en Gorbea 2145, a pasos del supermercado Unimarc y de las pistas de bolos del centro Japimax, lo convierte en un punto de encuentro ideal para relajarse después de clases.

La carta incluye versiones originales como la Sushi Burger y el Sushipleto, además de opciones al plato como los tazones de Gohan con distintas salsas. A esto se suma, obviamente, una amplia oferta de sushi y rolls, que va desde clásicos tradicionales hasta kyoto y acevichados y handrolls pensados para compartir o resolver el almuerzo al paso sin sacrificar sabor.

Además, de que aceptan gran variedad de forma de pagos Junaeb, AmiPass, Sodexo y Edenred, aliviando directamente el bolsillo estudiantil a fin de mes.

Un clásico para ir post carrete

Bar Alameda

Con estética de fuente de soda, es punto de encuentro habitual para estudiantes y oficinistas que buscan comer algo rápido después de la jornada.

Uno de sus grandes plus es el horario extendido: abre de lunes a sábado desde las 08:00 hasta las 04:00 horas, y los domingos a partir de las 09:00 horas, perfecto para quienes buscan qué hacer en Santiago después del carrete.

La propuesta apunta directo al hambre nocturna, con una carta basada en schops bien helados, completos tradicionales y papas fritas con carne mechada, manteniendo el espíritu de comida rápida, abundante y para compartir.

Actualmente, el local cuenta con tres sucursales estratégicas. La de Av. Portugal 2 es la favorita por su cercanía con la Casa Central de la Universidad Católica; Santa Rosa 31 destaca por sumar pizzas y mesas de pool; mientras que Av. Irarrázaval 693 marca el límite sur del Barrio Italia.

Qué hacer en Santiago para una diversidad de almuerzos

Mesazié

Cuando se trata de qué hacer en Santiago durante la jornada universitaria, Mesazié Fuente de Soda, ubicada en Sazié 2255, se mantiene como una institución del Barrio Universitario.

Con más de 40 años de historia y en funcionamiento ininterrumpido desde 1983, el local ha acompañado a generaciones de estudiantes con una propuesta fiel a la fuente de soda clásica, en un horario pensado para la vida académica: lunes a viernes, de 08:30 a 17:00 horas.

La cocina gira en torno a la plancha, con preparaciones hechas al momento como churrascos, hamburguesas y completos, reconocidos por sus carnes en su punto y pan crujiente. A la hora de almuerzo, uno de sus mayores atractivos son los menús caseros rotativos, que cambian a diario y se ofrecen desde $3.990, ideales para comer bien sin desordenar el presupuesto.

Pensando para los estudiantes tiene convenios para pagar con Junaeb, Pluxee, AmiPass y Edenred.