Dónde probar la mejor gastronomía francesa de la capital: qué hacer en Santiago

Si estás buscando qué hacer en Santiago y eres fan de la cocina francesa, esta ruta gastronómica reúne algunos de los restaurantes más destacados de la capital, con sabores clásicos, propuestas creativas y ambientes que transportan directo a París.

Desde La Nación te dejamos esta ruta gastronómica imperdible para disfrutar lo mejor de la gastronomía francesa en Santiago.

Cocina francesa elegante para una experiencia gourmet

Aligot

Este elegante restaurante trae lo mejor de la cocina francesa al corazón de la ciudad. Ubicado en Isidora Goyenechea 2890, destaca por su cuidada carta de vinos y una propuesta gastronómica refinada, perfecto para quienes buscan qué hacer en Santiago y busquen probar una comida especial o una cita sofisticada

Su ambiente es de etiqueta elegante, con un código de vestimenta formal o smart casual: gorras, chalas y poleras sin mangas quedan fuera de la experiencia.

En la carta brillan platos como el Strogonoff de filete, con láminas de carne en su punto, salsa de champiñones y cebolla caramelizada; o la reineta meunière, un clásico francés a la plancha con mantequilla dorada, limón y perejil fresco.

A esto se suman tablas de quesos y una amplia variedad de catas de vino que hacen difícil equivocarse. Además de opciones de desayuno y once, ideales para comenzar o cerrar el día de la mejor manera.

Abre de lunes a viernes de 7:00 a 23:00 horas, y los fines de semana de 8:00 a 23:00.

Le Bistrot Lastarria

Ubicado en pleno corazón del barrio patrimonial, este acogedor restaurante ofrece una experiencia de cocina francesa tradicional en un ambiente cálido y cercano, ideal para una pausa gourmet en medio del paseo por Lastarria.

En su carta destacan preparaciones como el Pulpo Façon Bistrot, con salsa roquefort, tocino, champiñones y tostadas, o la Terrine de Foie Gras, un delicado paté de hígado de pato acompañado de compota de cebolla al vino tinto y tostadas crujientes.

También son imperdibles sus galettes, pastelones planos rellenos con ingredientes como huevos, salmón ahumado, champiñones, chorizo y muchas combinaciones más, perfectas para quienes buscan algo sabroso y contundente.

Lo encuentras en Padre Luis de Valdivia 327, Galería Lastarria, piso 2. Abre de martes a sábado de 12:30 a 23:00 horas y domingo hasta las 22:00.

Una parada cerca al Costanera Center

Los Canallas

Este restaurante de cocina democrática francesa mezcla lo mejor de la tradición europea con sabores locales, logrando platos creativos y llenos de carácter.

Un claro ejemplo es su Parmentier de confit de canard, un pastel de papa con base de pino chileno, relleno de rillette de pato, pimentón verde, zanahoria, cebolla, salsa bourguignon, perejil, apio y huevo duro..

Si prefieres algo más liviano, su ensalada Madonna es clásica de la casa es una apuesta segura: mix de hojas verdes, champiñones portobello, jamón serrano, zucchini frito, mozzarella al hinojo, ciboulette, aceitunas verdes, tomates cherry asados y pimentón, todo con mayonesa casera, vinagreta de miel y ajo.

Una buena opción para quienes buscan qué hacer en Santiago con la mejor gastronomía con precios que no dañan el bolsillo.

Los encuentras en Avenida Holanda 55, Providencia. Y los puedes visitar de lunes a sábado de 12:00 a 00:00 horas y los domingos cierran a las 17:00 hrs.

@claudioandnicole La mejor comida francesa 🇫🇷 de Santiago está en @loscanallaschile 🥖✨ Atención 10/10, comida 10/10, precios 10/10. ¡No olvides reservar porque siempre se llena! 🍷 ♬ Memories of Paris – Paris Cafe Society

Castillo Forestal

Ubicado justo frente al Museo de Bellas Artes, este emblemático rincón del Parque Forestal es parte del patrimonio capitalino. Construido en 1910 por Álvaro Casanova Zenteno e inaugurado para el Centenario de Chile, el antiguo castillo fue revitalizado en 2014 con un concepto de brasserie francesa que fusiona recetas clásicas de Francia con ingredientes chilenos.

Hoy funciona como un encantador café sacado de un cuento de hadas, con muros de ladrillo, torres decorativas y música en vivo, ideal para disfrutar desde una completa cafetería hasta preparaciones más elaboradas. Entre sus imperdibles está la Assiette de fromages, una tabla de quesos franceses —azul, comté, brie y emmental— acompañada de tostadas y mermelada de cebolla, o su irresistible mix de 10 macarons, coloridos y delicadamente rellenos.

Para el almuerzo, destaca el clásico Boeuf Bourguignon, carne de res marinada por 24 horas en vino tinto y cocinada lentamente con cebollas, tocino, zanahorias, champiñones y hierbas, una verdadera joya de la cocina francesa en pleno centro de Santiago.

Ubicado en Av. Cardenal José María Caro 390, abre de lunes a sábado entre las 10:00 y 23:00 horas, mientras que los domingos atiende hasta las 16:30.