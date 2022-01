Dura autocrítica de Garín: “Me quedo con la sensación de que no lo fui a buscar”

En la madrugada de este viernes Cristian Garín (19° ATP) fue eliminado en la tercera ronda del Abierto de Australia, por el francés Gael Monfils (20° ATP). Tras su dura derrota por parciales de 7-6, 6-1 y 6-3, Gago Habló con Radio ADN sobre el encuentro.

“El primer set fue muy parejo en una cancha que era muy rápida, más que las otras en que jugué. Hizo más calor que otros días y eso hizo que las condiciones de juego sean más rápidas. Tiene una gran calidad, en el tie break estaba 4-1 jugó tres puntos muy buenos y me faltó ir a buscarlo un poco más” explicó Gago al citado medio.

“Me fijé que se cayó, pero después siguió corriendo normal, no creo que haya sido factor. Hacía mucho calor, en la cancha deben hacer seis o siete grados más que el termómetro. Si hubiera ganado el primer set, quizá hubiera sido al revés. Cuesta recuperarse después de un set de más de una hora con 40 grados, no se dio. Me quedo con la sensación de que no lo fui a buscar, me va a costar asumirlo, pero así es el tenis y tengo que aprender” agregó.

De todas maneras el Tanque realizó un balance positivo respecto a su actuación en Australia: “Me hubiese encantado seguir avanzando, pero aún así fue una semana positiva. Los últimos meses no han sido fáciles para mí por lesiones y no tuve la mejor preparación, pero fueron tres semanas bastante positivas. Volví a competir, partir ganando tres partidos en enero me hizo muy bien pensando en cómo venía. Hay que recuperarse, hay una gira sudamericana y dos Masters 1000 por delante. Sentía que podía avanzar más, pero hay que seguir trabajando” señaló.

Cristian Garín volverá a las canchas el 31 de enero, para disputar el ATP 250 de Córdoba, a disputarse en Argentina.