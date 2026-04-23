Fiscalía investiga hallazgo de cuerpo sin vida en Paine con lesiones y ataduras

El hallazgo de un cuerpo en la comuna de Paine, Región Metropolitana, rompió la calma de esa comuna este jueves.



La víctima, un hombre de unos 25 años, fue encontrado en el sector rural de Chada. Estaba tendido a un costado del camino Las Lilas, con evidentes signos de violencia. Su cuello y manos estaban amarrados con alambres. El cuerpo estaba cubierto con una sábana y presentaba la mutilación de su ojo derecho.



La denuncia fue realizada por un vecino que transitaba por la zona y dio aviso inmediato a las autoridades.



“Fiscalía ECOH junto a Carabineros se trasladó a Paine porque un vecino de un sector rural encontró, junto a un camino, el cuerpo de un hombre envuelto en una frazada con señales de violencia”, informó el Ministerio Público.



Hasta el lugar concurrió el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía, que inició las diligencias para esclarecer el homicidio y levantar las primeras evidencias.