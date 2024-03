Economista de “apellido compuesto”: “Hasta el 10 de marzo de 2022 fui un enorme admirador” de Marcel

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se apoyó en el Informe de Cuentas Nacionales publicado la mañana de este lunes por el Banco Central, para afirmar que el desempeño económico durante el año pasado fue mejor de lo que muchos actores del mercado estimaban.



En efecto, la economía en 2023 creció levemente 0,2% y no cayó como se estimaba preliminarmente, según publicó el instituto emisor.

Marcel se refirió con ironía al execonomista jefe de la OCDE, Klaus Schmidt-Hebbel, quien en un seminario organizado por Compass Group, aseguró que el resultado económico del Gobierno de Gabriel Boric “emula al de Salvador Allende” y que las perspectivas de crecimiento eran magras.



Según publicó Emol, el aludido respondió a Mario Marcel y ahondó en sus diferencias, asegurando que “el ministro se equivocó porque se refirió a PIB, y yo me referí a Imacec desestacionalizado por habitante, o el equivalente a eso que es el PIB por habitante”.



“El PIB por habitante el año pasado decreció en 0,6%, eso según las cifras oficiales recién publicadas del Banco Central. Esto no se trata de opiniones, se trata de cifras, y él se equivocó al malinterpretar mis palabras. Yo siempre me referí al PIB por habitante, no al PIB absoluto, no al Imacec absoluto”, agregó.



“Yo estoy de acuerdo con el señor Marcel cuando dice que el 0,2% de crecimiento durante el año 2023, no per cápita, es mejor que el -0,2% que se estimaba antes de estas cifras revisadas del Banco Central”, dijo Schmidt-Hebbel.



“Por supuesto que me alegra que crezcamos 0,4% más de lo que estimaba el Banco Central y lo que proyectaba el sector privado hasta ayer. Y eso siempre es una alegría porque todos nos alegramos cuando a Chile le va bien, o un poquito menos mal de lo anticipado”, complementó el economista.



Consultado sobre su opinión respecto al secretario de Estado, Schmidt-Hebbel fue categórico: “Hasta el 10 de marzo de 2022 fui un enorme admirador del economista y destacado hombre público y funcionario nacional e internacional don Mario Marcel”.