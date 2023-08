Ecuador: Expresidente Correa acusa que el asesinato de Villavicencio fue un “complot” de la derecha

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró en una reciente entrevista que el asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, se debió a un “complot” de la derecha de su país, para perjudicar la campaña de Luisa González, aspirante del correísmo.

En una conversación con la agencia EFE en Ciudad de México, Correa manifestó que “es evidente que es un complot, que está implicada la Policía. ¿Y a quién beneficia este complot? A la derecha política ecuatoriana porque necesitaban una hecatombe política así, culparnos a nosotros para impedir que ganáramos en una sola vuelta”.

Asimismo, consideró que el asesinato de Villavicencio, quien fuera un opositor a su gobierno, “cambió toda la realidad y pateó el tablero electoral”, de cara al próximo domingo con la primera vuelta de la elección presidencial.

“Solo una hecatombe política podía impedir nuestro triunfo en una sola vuelta y esa hecatombe fue el asesinato brutal de un adversario acérrimo nuestro, Fernando Villavicencio. Estaba en cuarto o quinto lugar (en las encuestas). Entonces les servía más muerto que vivo”, reflexionó.

En la misma línea, afirmó que “siempre se dijo que Villavicencio era informante de la CIA y cuando sube demasiado de perfil con estos informantes, cuando ya se le desborda sus ambiciones y quiere ser presidente, es un estorbo también para la CIA”.

“Crean toda una narrativa que nosotros habíamos amenazado a Villavicencio y somos los culpables del asesinato. Y eso, por supuesto, ha golpeado muy fuertemente nuestra candidatura y ha movido el tablero electoral, pero es algo inaudito”, insistió.

Cabe destacar que el exmandatario reside desde el 2017 en Bélgica, país de su esposa, ya que no puede volver a Ecuador por la condena de ocho años de cárcel e inhabilitación política en su contra por el caso “Sobornos 2012-2016”.

Respecto a su futuro en caso de un triunfo del correísmo, sostuvo que “me veo regresando al Ecuador en cualquier rato porque todas estas payasadas que montaron contra nosotros para impedirnos regresar a nuestra patria, para impedirnos participar en elecciones, se les van a derrumbar más temprano que tarde”.

Por último, y en relación a la posibilidad de volver a presentarse a las elecciones presidenciales, señaló que es una opción que “no descarto. Uno nunca puede decir: esto no volverá a pasar. Estaré donde más útil soy, pero no es nada que me quite el sueño, por el contrario. En estos momentos mi familia está en Bélgica y mis hijas viven allá, mi hijo todavía estudia, entonces quisiera estar cerca de mi familia”.