Educadora de párvulos de Puente Alto se corona como la ganadora del Global Teacher Prize Chile 2026

La educadora de párvulos, Myrian Salinas, con 35 años de trayectoria, se convirtió en la gran ganadora del Global Teacher Prize Chile 2026. Tras obtener el primer lugar en la categoría Educación Parvularia, fue elegida como la mejor docente entre los ganadores de las tres categorías del certamen. Educación Integral, Educación Musical y Educación Parvularia. Esta última apoyada desde hace tres años por Fundación Educacional Oportunidad y Fundación YA.

Como directora y educadora de su propio jardín infantil “Un mundo de amor”, Myrian ha impulsado una forma de enseñar en la que el juego, la curiosidad y la participación de las familias son protagonistas. Desde su jardín infantil, promueve experiencias de aprendizaje que van más allá del cuidado. Y buscan ampliar las oportunidades de niños y niñas, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.

“Para mí es una emoción muy grande y un honor. Nuestro proyecto nació pensando en todas aquellas mujeres que muchas veces crían solas y no cuentan con una red de apoyo. Pero es mucho más que eso. Es un espacio donde las familias encuentran apoyo y sus hijos e hijas pueden acceder a una educación de calidad. He tenido el privilegio de asumir este rol como educadora y directora, lo que implica no solo acompañar los procesos educativos. Sino también gestionar, resolver problemas y, sobre todo, unir y fortalecer al equipo pedagógico”, afirmó la ganadora del Global Teacher Prize Chile 2026.

“Myrian es una referente de la educación de calidad y la justicia social”

Verónica Cabezas, directora ejecutiva de Elige Educar, dijo. “Myrian es una referente de la educación de calidad y la justicia social. Ha impulsado un proyecto educativo que tiene las puertas abiertas a todas las niñas y niños de la comuna de Puente Alto. A lo largo de su trayectoria, ha buscado constantemente nuevos aprendizajes y formas de innovar, generando un impacto centrado en las niñas y niños, reconociendo también el rol fundamental de las familias e integrándolas al proceso educativo. Es una gran educadora y una gran profesional, pero también una referente para su comunidad”.

María de la Luz González, directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad, señaló. “Myrian representa el valor que tiene la educación parvularia en la vida de niñas y niños y el impacto que puede generar una educadora comprometida con su desarrollo y aprendizaje. Desde Fundación Educacional Oportunidad valoramos profundamente su trabajo, su capacidad de innovar y su compromiso por entregar más y mejores oportunidades desde la primera infancia”.

Categorías de Educación Integral y Educación Musical

En las categorías de Educación Integral y Educación Musical, los ganadores fueron Tania Isla y Julio Veas, respectivamente.



Isla es profesora de Biología en el Colegio Don Orione de Los Ángeles, en la Región del Biobío, donde ha impulsado iniciativas para reducir las brechas de género en las áreas STEM, despertar vocaciones científicas entre las mujeres y desarrollar el pensamiento crítico de sus estudiantes.

Veas, por su parte, es profesor itinerante en escuelas rurales de Chiloé y en el Liceo de Puqueldón, en la Región de Los Lagos. Allí ha desarrollado un trabajo que vincula la enseñanza musical con la identidad cultural y territorial, a través de proyectos en los que sus estudiantes investigan la avifauna nativa y construyen instrumentos ancestrales.

¿Qué premio reciben los ganadores?

La ganadora nacional del Global Teacher Prize Chile recibirá un premio de $8.000.000, mientras que los ganadores de cada categoría recibirán $3.500.000 cada uno. Además, los finalistas recibieron un reconocimiento de $2.000.000, mientras que los ganadores de cada categoría accederán a una beca con todos los gastos pagados para participar durante 2027 en el Innovation Summit organizado por el Global Leaders Institute, con apoyo de la Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli.