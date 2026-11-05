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Muere a los 50 años Kimmarie Johnson, actriz de “Beverly Hills, 90210” y “¿Dónde está mi auto?”

La intérprete perdió la vida después de haber sufrido la semana pasada un “episodio cardíaco”, lo que posteriormente la llevó a ser diagnosticada con un aneurisma cardíaco.

Leonardo Medina
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Muere a los 50 años Kimmarie Johnson, actriz de “Beverly Hills, 90210” y “¿Dónde está mi auto?”

La actriz estadounidense, Kimmarie Johnson, quien formó parte de producciones como “Beverly Hills, 90210” y “¿Dónde está mi auto?”, falleció a los 50 años, según informó este jueves su sobrina Rhonda Scott a TMZ.

En diálogo con el citado medio, Scott señaló que la intérprete sufrió un “episodio cardíaco” el pasado 27 de octubre, mientras se encontraba en su hogar en Los Ángeles.

Johnson fue trasladada de emergencia al hospital Cedars-Sinai, donde los médicos le diagnosticaron un aneurisma cardíaco.

Finalmente, a raíz de las complicaciones, la actriz perdió la vida durante la tarde de este miércoles. 

Según consignó Radio Biobío, Johnson participó en 1998 en la serie “Beverly Hills, 90210”. Aquí, interpretó a “Judy” en el capítulo “The Following Options” de la octava temporada. 

A su vez, trabajó en la comedia “¿Dónde está mi auto?” (2000), película protagonizada por Ashton Kutcher y Seann William Scott.

Asimismo, en 2011 emprendió en el sector de la belleza, al asociarse con figuras de la industria del cuidado de la piel. De esta forma creó su propia línea de productos, llamada “SkinGlow by Kimmarie”.

Source Texto: La Nación/Foto: Instagram
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