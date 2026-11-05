Home Economía "ministro quiroz por cifras de codelco: “fue un engaño al má..."

Ministro Quiroz por cifras de Codelco: “Fue un engaño al más alto nivel”

El titular de Hacienda sostuvo que “este engaño se produjo al más alto nivel en la línea de administración. Se le consultó al directorio de la época si había detectado la anomalía y la respuesta fue que sí, que se percató, y que hizo las preguntas, pero que al más alto nivel de la compañía la respuesta fue ‘no, aquí no hay problema'”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Ministro Quiroz por cifras de Codelco: “Fue un engaño al más alto nivel”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificó como “un engaño al más alto nivel” de la administración anterior de Codelco la alteración de las cifras de producción de cobre de la estatal. Tras participar en la junta extraordinaria de accionistas, cuestionó que las irregularidades fueran advertidas por el directorio de la época, pero desestimadas por la plana ejecutiva.

“Este engaño se produjo al más alto nivel en la línea de administración. Se le consultó al directorio de la época si había detectado la anomalía y la respuesta fue que sí, que se percató, y que hizo las preguntas, pero que al más alto nivel de la compañía la respuesta fue ‘no, aquí no hay problema'”, explicó Quiroz.

Según el secretario de Estado esto “muestra algo muy preocupante. Son demasiados los recursos que los chilenos han dejado acá y los resultados son decepcionantes”.

“Debemos ocupar este hito como uno que nos haga mejorar como compañía y que después de esto salga un Codelco mucho más fortalecido y que sirva mejor a los intereses de todos los chilenos”, añadió.

Durante su intervención en la junta de accionistas, el ministro llamó “a ocupar esta instancia no solo para el tema de la producción, que obviamente hay que ir al estándar de la medición, sino también el tema de gobernanza. Acá tenemos un desafío como compañía que es distinto, tal vez equivocadamente en el pasado -y no se aplica solo a Codelco, también lo estoy viendo en otras empresas públicas- parece que se creyó que por el solo hecho de tener una gobernanza de directorio independiente, podíamos replicar el modelo de sociedad anónima e iba a funcionar”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Darío Osorio participó en agónico empate del Crystal P...

El chileno arrancó como suplente, ingresó en los minutos finales y estuvo involucrado en la acción que terminó en la anotación de Daichi Kamada en el epílogo del compromiso.

Leer mas
Vanguardia
Muere a los 50 años Kimmarie Johnson, actriz de “Bever...

La intérprete perdió la vida después de haber sufrido la semana pasada un “episodio cardíaco”, lo que posteriormente la llevó a ser diagnosticada con un aneurisma cardíaco.

Leer mas
Nacional
Educadora de párvulos de Puente Alto se corona como la...

Con 35 años de trayectoria, Myrian Salinas se convirtió en la ganadora del Global Teacher Prize Chile 2026, conocido como el “Nobel de la Enseñanza”, impulsado por Elige Educar, que destaca la labor y el impacto de profesores y educadores en sus comunidades a lo largo del país.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/