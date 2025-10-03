Home Internacional "eeuu anuncia nuevo ataque a presunta narcolancha cerca de venezue..."

EEUU anuncia nuevo ataque a presunta narcolancha cerca de Venezuela: Reportan cuatro muertos

De acuerdo a lo informado por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, el ataque ocurrió en aguas internacionales, justo frente a la costa de Venezuela. Además, aseguró que “la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a EEUU para envenenar a nuestra gente”.

Leonardo Medina
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció este viernes un nuevo ataque de EEUU a una presunta narcolancha frente a las costas de Venezuela, dejando un saldo de cuatro muertos. 

Mediante su cuenta de X, Hegseth, secretario de Guerra del país norteamericano, informó que “esta mañana, siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a organizaciones designadas como terroristas en el área de responsabilidad del Comando Sur de EEUU”.

“Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, añadió. 

Además, la autoridad manifestó que “el ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a EEUU para envenenar a nuestra gente”. 

“¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!”, sostuvo.

EEUU lleva a cabo un despliegue militar en el Caribe, argumentando combatir el narcotráfico, y también, acusan al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por estar supuestamente involucrado. 

En ese marco, y desde el mes de septiembre, el país norteamericano ha realizado al menos otros cuatro ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra cerca de República Dominicana.

Source Texto: La Nación/Foto: X
