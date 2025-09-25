Home Internacional "eeuu intercepta dos cazas y dos bombarderos estratégicos rusos ce..."

EEUU intercepta dos cazas y dos bombarderos estratégicos rusos cerca de Alaska

La Fuerza Aérea del país norteamericano desplegó cuatro cazas F-16, cuatro aviones KC-135 y un E-3, una aeronave de Boeing diseñada para realizar labores de alerta temprana y control aéreo. Esos aviones realizaron las acciones de “identificación e interceptación” pertinentes.

Eduardo Córdova
El Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad) informó que las fuerzas estadounidenses habían interceptado cazas y bombarderos rusos cerca de las costas del estado de Alaska, un incidente que se produjo en pleno aumento de la tensión por la presencia de drones en el espacio aéreo danés, polaco y rumano.

En un comunicado, el Norad indicó que se había detectado la presencia de dos bombarderos estratégicos Tu-95 y dos cazas Su-35 en la zona de identificación de defensa de Alaska, área que incluía un perímetro adicional y en la que las Fuerzas Armadas se encargaban de supervisar el tráfico aéreo para frustrar posibles amenazas.

Esa misma semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró favorable a que los países de la OTAN derribaran aviones rusos si ingresaban en su espacio aéreo.

Durante un encuentro en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York junto a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, Trump reivindicó la defensa del territorio, lo que —dijo— “significaba que si había una violación del espacio aéreo, la opción de derribar un caza debía estar sobre la mesa, siempre tras seguir el protocolo y realizar las alertas pertinentes y claras”.

Source Texto: Aton / Foto: Aton
Eduardo Córdova

