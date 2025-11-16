El apodo con el que Arturo Vidal se refería a Camilo Huerta tras su separación con “Marité” Matus

Tras poco más de un año de matrimonio, María Teresa Matus y Camilo Huerta se separaron. La razón principal habrían sido conflictos económicos, los mismos que llevaron a la ex esposa de Arturo Vidal a presentar en julio de 2025 una demanda en su contra en el Juzgado de Letras de Colina, la cual se hizo pública en los últimos días.

“El matrimonio terminó evidentemente muy mal”, consignó la periodista Cecilia Gutiérrez. “Lo demandó por una tienda, un dispensario que él ahora administra, pero ella asegura en la demanda que toda la inversión fue de ella”, agregó.

“Incluso la lámpara y la ampolleta que se compró en esa tienda es inversión de ella y él no le ha devuelto ningún peso, según lo que detalla esta acción judicial, ni tampoco parte de las ganancias que estaría generando el negocio”, afirmó.

En medio de este conflicto, Vidal ha ocupado un rol importante en la vida de su ex esposa y madre de sus tres hijos, siendo un apoyo constante en su recuperación tras el quiebre del matrimonio, donde el volante nunca vio con buenos ojos a Huerta.

El apodo que le puso Vidal

En julio de 2025, el periodista Sergio Rojas señaló que Arturo Vidal incluso tenía un apodo para el ahora ex marido de Marité. “Arturo hablaba de Huerta como un cafiche”, afirmó el conductor del programa Qué te lo digo.

“Siempre lo dije: obviamente iba a pesar lo económico”. Imagina vas a un restaurant y la cuenta sale $600 mil, que quizás es la plata que él (Huerta) gana mensualmente, y Marité dice ‘no te preocupes gordo, Arturo paga’. Obviamente eso va contaminando cualquier relación”, cerró.