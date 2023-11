El dulce presente de Bielsa en Uruguay: Recibió lluvia de elogios de la prensa trasandina luego de vencer a Argentina

Un desempeño brillante es el que está teniendo Marcelo Bielsa al mando de Uruguay, pues este jueves, la “Celeste” se impuso 2 a 0 a Argentina en La Bombonera, cortando el invicto de 14 partidos sin perder del actual campeón del mundo.

En un partido que estuvo llenó de momentos de tensión entre los jugadores de ambos equipos, los charrúas lograron la victoria con los goles de Ronald Araujo (41′) y Darwin Núñez (87′), ubicándose en el 2° lugar de la tabla de posiciones de las Clasificatorias, con 10 unidades.

La victoria refleja el dulce presente del “Loco” en el combinado uruguayo, que también venció en la fecha pasada a otro gigante del continente, al derrotar por el mismo marcador a Brasil.

En este sentido, y a pesar de la derrota de los dirigidos por Lionel Scaloni, la prensa argentina sorprendió al llenar de elogios al exentrenador de La Roja, resaltando la “masterclass” que ofreció en tierras trasandinas.

Por ejemplo, TyC Sports comentó que “Uruguay nos tocó el orgullo. No jugó mal Argentina. Jugó bien Uruguay. Empecemos por ahí, por reconocer la superioridad del equipo de Bielsa, que planteó un partido muy físico y friccionado, aprovechando la fortaleza e intensidad de sus mediocampistas y con una obediencia colosal para hacer persecuciones individuales casi por toda la cancha”.

Asimismo, el diario Clarín escribió “Marcelo Bielsa y una masterclass en la Bombonera: las claves del triunfo uruguayo y el elogio que le regaló a Scaloni”.

“Algún día, el fútbol argentino le dará a Marcelo Bielsa el lugar destacado que se merece en la historia. Reconocido por los mejores en el mundo, con Pep Guardiola a la cabeza, el rosarino de 68 años suele generar más broncas que amores en nuestro país. Pero nadie puede negar que es un sabio”, añadieron.

En tanto, Olé señaló que “Bielsa es loco, siempre lo será, porque en sus desbordes emocionales no existen los grises. Sin embargo, no come vidrio, y si bien sigue viviendo el fútbol como si no hubiera mañana, dejó de lado algunos fundamentalismos tácticos”.

“Ahora no explora tanto los bordes, seguramente es más sabio, porque además de perseguir el Santo Grial de los esquemas tácticos y seguir soñando con el partido perfecto, sabe cómo ganar con ideas de otros, se hizo amigo de la astucia y aprendió que no está mal sumar con los pequeños detalles. Así, planteó un partido impecable desde lo estratégico”, sostuvieron.