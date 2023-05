El mejor en los últimos 10 años: Periodista francés elogia a Alexis Sánchez y entrega detalles de su vida en Marsella

Suman y siguen los elogios para la gran temporada que está realizando Alexis Sánchez. El chileno es la gran figura del Olympique de Marsella, acumulando 17 goles en todas las competencias, y soñando con meterse en zona de clasificación directa a la Champions League.

En medio de toda esta algarabía por el gran momento del “Niño Maravilla”, el periodista de las radios RMC y Monte Carlo, Florent Germain, alabó enormemente al delantero nacional en una conversación con Emol, en donde además entregó detalles de la vida del delantero nacional en Francia.

“Para mí, Alexis es el mejor jugador que ha tenido el Marsella en los últimos ocho o diez años. Ha tenido muchos buenos, pero cuando se ve jugar a Alexis, sobre todo en el estadio, él está en una clase diferente, se nota que es un jugador de clase mundial, al Marsella le hacía falta un jugador de ese profesionalismo, cuando él toma la pelota siempre pasa algo”, señaló Germain.

En la misma línea, añadió que “no hablo de las estadísticas, el Marsella ha tenido jugadores que han hecho 20 o 25 goles, pero él es un jugador que cuando le das la pelota siempre hace una buena elección, me he quedado helado con la capacidad de él para adaptarse a un puesto que él no es el suyo. En el Barcelona tenía a David Villa al lado, en el Arsenal estaba (Olivier) Giroud, en el Manchester estaban (Marcus) Rashford, (Romelu) Lukaku. Siempre ha tenido a su lado otro delantero para atraer defensas y él estaba alrededor. Él ahora está casi solo delante”.

Asimismo, respecto al día a día de Alexis en Marsella, indicó que “él tiene la vida tranquila, con los suyos, en su casa, no sale mucho, vive del fútbol. Él es siempre el primero en llegar a los entrenamientos, es como si fuese parte del staff técnico, como si fuese el ayudante del (entrenador) Igor Tudor. A veces llega 1 o 2 horas antes de los demás. El profesionalismo de Alexis es increíble”.

De la misma forma, y especulando sobre su futuro en los focenses, el reportero sostuvo que gran parte de su continuidad en el club, depende de si logran clasificar a la Champions League.

“Hablando con la directiva del club, ellos confían que si hay Champions Alexis pueda seguir o tenga las ganas de seguir en el Marsella, porque ha vivido un año espectacular, se siente importante, ha vuelto a sonreír. Se ve incluso en el entrenamiento. Está contento, está feliz. La sensación es que Alexis no tendría que olvidar eso”, concluye.