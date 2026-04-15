Presidente Kast nombró embajadores en EEUU y Perú

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este miércoles que el Presidente José Antonio Kast designó como embajador de Chile en Estados Unidos al ingeniero comercial Andrés Ergas Heymann. El abogado Milenko Skonic fue designado en Perú. Ambos “recibieron sus respectivos beneplácitos”.

Ergas se formó en la Universidad Diego Portales

La Cancillería detalló que Ergas se formó en la Universidad Diego Portales. Cuenta con una carrera de más de 35 años en el sector privado. Ha destacado como “emprendedor, creando empleo y oportunidades”.

“También ha desempeñado destacados roles de dirección en más de una decena de compañías de los sectores financiero, inmobiliario, automotriz, hotelero, turismo y vestimenta y accesorios, entre otros”, agregó.

Skoknic cuenta con formación en la Academia Diplomática

Milenko Skoknic, en tanto, es egresado de Derecho de la Universidad de Chile y diplomado en Política Exterior y Economía Internacional de la Universidad de Oxford St. Antony’s Collage. También cuenta con formación en la Academia Diplomática.

“Durante su trayectoria en la Cancillería, ha ejercido como representante permanente de Chile ante las Naciones Unidas, en Nueva York. Se desempeñó como cónsul general de Chile en La Paz, Bolivia. Ha sido embajador en Argentina, Austria, Eslovenia y Eslovaquia. Así como representante permanente de Chile ante los organismos internacionales con sede en Viena”, se indicó.

El abogado también fue director general de Política Exterior y secretario de la delegación nacional ante la Mediación Papal entre Chile y Argentina, tanto en Santiago como en el Vaticano.