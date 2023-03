“El Presidente ha sido coherente”: Vallejo responde a dichos de Lautaro Carmona

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los dichos del secretario general del Partido Comunista(PC), Lautaro Carmona, respecto a la relación que existe entre el Gobierno con Carabineros.



En conversación con T13, Carmona sostuvo: “Yo quisiera asumir que la presencia del Presidente en la Escuela de Suboficiales está en el marco de la definición que hizo pública también en el momento en que entregaba su pésame y manifestaba el dolor del Gobierno y el Presidente y de todos quienes estamos en el Gobierno, respecto del asesinato de la carabinera en Quilpué. Y donde comprometió que estaría junto a Carabineros”



“Mucha gente piensa que, si bien es cierto, eso es una cosa que tiene que registrar en la actividad política, puede llamar a confusión que sea justo en un día donde las grandes movilizaciones son rememorando a gente que fue asesinada precisamente por la actuación de Carabineros bajo dictadura y aparece como una contradicción. Las consecuencias que tuvo yo creo que fue lo que fue, la protesta es casi igual a la que hay todos los años y por tanto no creo que sea una reacción a esa presencia, pero en el registro que mucha gente hace, porque me lo preguntan ‘no entiendo bien’”, añadió.



En ese contexto, la secretaria de Estado recalcó que “siempre he señalado que soy ministra de Gobierno, una ministra de Estado, por lo tanto, no soy portavoz de ningún partido, a pesar de que milito orgullosamente en uno”.



Añadió que el Jefe de Estado siempre ha expresado que “no hay contradicción alguna en lo que es el resguardo del orden público democrático que requiere nuestro país con el resguardo y el respeto a los Derechos Humanos”.



“En el plano de lo simbólico se pueden jugar muchas interpretaciones, pero lo cierto es que el Presidente ha sido coherente en enfatizar siempre y en todo momento que no hay contradicción alguna en lo que es el resguardo del orden público democrático que requiere nuestro país del combate a la inseguridad con el resguardo y el respeto a los Derechos Humanos de las personas”, añadió.



En esta línea, precisó que “si es que hay gente que se confunde en eso, la verdad es que hay que llamar a no confundirse. No hay que confundirse. La seguridad humana es un derecho de las personas y como Gobierno nos interesa el resguardo de la seguridad de las personas, porque democracia y seguridad van de la mano”.



“Si no contamos con mayor seguridad en nuestros territorios, en nuestras poblaciones, si no logramos tener orden público, la verdad es que limitamos el ejercicio de otros derechos, como la libertad de tránsito, la libertad de organización, de traslado, de asociación, etcétera”, agregó.



“Entonces para nuestro Gobierno es fundamental comprender que la seguridad humana en conjunto con el respeto de los Derechos Humanos fundamentales son algo compatible y no contradictorio; y esto, en el día que sea, el Presidente lo va a señalar siempre y eso fue lo que señaló en todas las actividades donde ha participado durante la semana y lo seguirá señalando cuando sea necesario y la vez que sea necesario y cuantas veces sea necesario”, concluyó la ministra.