Elizalde detalló llamada de Boric a Kast el 18 de febrero en la que habló del cable chino

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió este lunes al contenido de la llamada, entre el Presidente Boric y el Mandatario electo, José Antonio Kast, el 18 de febrero pasado -duró 16 minutos- durante la cual se trató el proyecto del cable chino, previo a las sanciones desde Estados Unidos.

Según consignó Cooperativa, Elizalde, aseguró que a la salida desde La Moneda este martes, debido a que Boric no quiso retractarse de haberle comentado la situación con antelación, Kast reconoció la existencia de dicho contacto y que se habló de la polémica iniciativa frente a varios miembros del Gobierno.

Añadió el titular del Interior que “sobre esta decisión, que consideramos que es una mala señal respecto del diálogo que requiere nuestro país en una democracia a la cual todos debemos contribuir, quiero señalar tal como acontecieron los hechos”.

“Nosotros siempre nos la vamos a jugar por la verdad”

Respecto a la fallida reunión de este martes, indicó, que “de acuerdo a lo que informaron ambos Presidentes posteriormente, el Presidente Kast le pidió al Presidente Boric que se retractara respecto de que hubiesen conversado el tema del cable chino”.

“Sobre esto, queremos ser explícitos: nosotros siempre nos la vamos a jugar por la verdad. El Presidente Boric le dijo que no, y le recordó que el 18 de febrero habían tenido una conversación de 16 minutos en que el Presidente Boric le había planteado la necesidad de reunirse para abordar una serie de temas, y uno de ellos decía relación con el cable chino”, profundizó el titular de Interior.

El Mandatario indicó a Kast que “esta era una decisión que debía ser coordinada entre el Gobierno en funciones y el nuevo gobierno, y que había una advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara”, todo antes de que la Casa Blanca castigara a tres funcionarios de Transportes y Telecomunicaciones, entre ellos, el ministro Juan Carlos Muñoz.

Elizalde detalló que “terminada la reunión bilateral (de hoy en La Moneda), cuando el Presidente Kast señala que ellos (sus equipos) se van a retirar, lo que, insistimos, es una mala señal para nuestra democracia y para el país, ambos Presidentes concurren al Salón Amarillo, donde nos encontrábamos los ministros del Gobierno en funciones y los futuros ministros“.

“El Presidente Boric informa y lamenta la decisión” de Kast

Fue entonces que “el Presidente Boric informa y lamenta la decisión del Presidente Kast, y señala cuál fue la controversia. Y el Presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y que en ella, el Presidente Boric le informó que tenían que conversar el tema del cable chino, con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos, y que había una amenaza o advertencia del Gobierno de Estados Unidos al respecto“, dijo Elizalde, consignó Cooperativa.

“Ante esa situación, el Presidente Boric no podía retractarse de un hecho que había acontecido”, remarcó.

El secretario de Estado agregó que “por razones de prudencia y de deferencia, muchas veces no damos a conocer detalles, pero por ejemplo, hace pocos días se señaló que la reunión que se iba a realizar hoy había sido el resultado de una exigencia de la Oficina del Presidente Electo (OPE) cuando esta había sido solicitada por el Presidente Boric. Y así, hay una serie de detalles que a veces se cuentan a la prensa, y que no corresponden a la realidad”.

“La democracia se construye dando la cara”

“Pero la democracia se construye dando la cara -añadió, y siempre velando por la verdad. Lo que he señalado son los hechos, y respecto de lo que se informó por los Presidentes, habemos muchos testigos del reconocimiento de la existencia de esa llamada, y por tanto, nos parece muy relevante que se destaque la importancia de la verdad”.